Pensioni | quante sorprese a luglio | quando arrivano i pagamenti

Leggi su today

(Di mercoledì 21 giugno 2023)sarà un mese ricco, e non soltanto di, per i pensionati italiani. La prossima mensilità prevede infatti diversi aumenti, da quello tanto atteso delle minime alla quattordicesima, passando per il pagamento degli arretrati. Leverranno erogate soltanto tra qualche giorno...