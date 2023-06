Pensioni e costo della vita | l’ultima legge di bilancio si è infischiata della Corte costituzionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) di Antonio Carbonelli* Il liberismo economico, teorizzato da Mises nel 1922 e Hayek nel 1960 e propugnato oggi dalla Mont Pélerin Society e dalle istituzioni che a essa più o meno direttamente si connettono, mira ad arricchire chi ha già di più e a esasperare le diseguaglianze patrimoniali, invece che a mitigarle, attraverso tre vie persino sconcertanti nella loro semplicità: riduzioneremunerazione del lavoro, per trasferire una parte maggiore dei ricavi ai profitti; interventismo statale in favore di alcuni potentati economici; e distruzione graduale e progressiva delle voci di spesa ordinariamente più pesanti negli bilanci degli stati: scuola pubblica, sanità pubblica e sistemastico pubblico, per ridurre la tassazione a chi ha di più. Di questi aspetti, ovviamente, si parla poco; e si deve parlare poco, soprattutto in ...