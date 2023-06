Pedullà | «Inter | con Frattesi va chiusa la trattativa Il Milan…»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Alfredoha scritto su Twitter il proprio pensiero sul caso Davide. La situazione potrebbe evolvere con l’inserimento del Milan nella corsa in cui già c’è l’. CASO – Alfredonon esclude nulla, il calciomercato ha infinite vie: «Chiedete die Milan: dopo Tonali può cambiare qualsiasi scenario (stesso procuratore) tenendo conto che l’ha mosso fin qui i passi più importanti. Ma, come detto, le trattative vanno chiuse».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Kean la chiave per Zaniolo - Come riportato da Alfredo, oltre a Weston Mckennie , anche Moise Kean potrebbe rientrare nella trattativa per ... il cui corteggiamento verso l'ex Roma eè ...Frattesi può andare all'Come riporta Alfredosul proprio sito: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...Il Sassuolo ha chiesto alla Roma Cristian Volpato e Filippo Missori . Secondo Alfredo, giornalista esperto di calciomercato, Carnevali avrebbe in programma un paio di incontri ...in pole l'...