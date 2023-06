Pd | Schlein incontra presidente Lula**

Laha oggi la responsabilità di portare a sintesi istanze, aspettative e sensibilità non proprio convergenti all'interno del. La domanda di chiarezza è dunque grande e sconsiglia un ...In Aula prende, quindi, la parola la segretaria delEllyche attacca: "Sono passati mesi, rischiamo di perdere miliardi e ancora non ci avete spiegato quali siano le modifiche che volete ...Il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini , afferma che "con Ellysiamo d'accordo sul fatto che ildebba diventare centrale nel nuovo centrosinistra, per vincere la prossima ...

Zingaretti: “L’agenda di Schlein è chiara. Pd troppo a sinistra Noi vicini alla gente” la Repubblica

Il presidente dem: "Nulla di male a partecipare alla manifestazione M5s, ma ora serve una nostra iniziativa". E sulla revisione dell'abuso d'ufficio: "I sindaci Pd lo chiedono da tempo". Delrio: "Il p ...L'area cattolico democratica, popolare e sociale, deve nuovamente essere protagonista di una stagione politica dove la coerenza, con la propria cultura e la ...