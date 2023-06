Paura Milan | le inglesi irrompono sul top player

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Terminata la stagione il calciomercato sta prendendo tutta la scena: molte trattative sono già in fase avanzata mentre altre sono pronte a decollare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terminata la stagione il calciomercato sta prendendo tutta la scena: molte trattative sono già in fase avanzata mentre altre sono pronte a decollare. Ovviamente i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.