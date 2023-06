Patente sospesa per multa se si hanno già meno di 20 punti

"Giovedì disegno di legge sulla sicurezza stradale, da migliorare ed emendare. Ci sono dei principi. I neopatentati per tre anni non potranno guidare macchina di grossa cilindrata,se lo faranno. Revoca definitiva dellaper i recidivi di alcol e droghe. Non si devono criminalizzare youtuber e social. Se guidi e ti riprendi non sei intelligente, ci sarà ...Se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, lavienese si hanno già meno di 20 punti. E' quanto prevede la bozza del ddl sul nuovo Codice della strada atteso domani in Cdm. Tra gli illeciti indicati, il mancato rispetto del senso ...per supermulta se si hanno già meno di 20 punti Se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, laviene ...

Patente sospesa a chi guida col cellulare e stretta sulle droghe. Cosa prevede il codice della strada Il Tempo

Sono in arrivo importanti modifiche al Codice della strada. Matteo Salvini parla di “Tolleranza zero”. Il ministro starebbe mettendo a punto alcune misure previste nel ddl. Tra queste, la sospensione ...Sono in arrivo importanti modifiche al Codice della Strada. "Tolleranza zero" da parte di Matteo Salvini che, spiegano fonti del Mit, in vista del Cdm di giovedì, sta mettendo a punto alcune misure pr ...