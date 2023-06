(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - "Per lainnutro una speranza. Nel senso che dobbiamo continuare a offrire canali dicon la mediazione e i buoni uffici, ma non mi pare che attualmente ci sianoche queste offerte siano accettate". Così il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietroa Udine durante un incontro pubblico. "Tutto il mondo è preoccupato per questa guerra - ha sottolineato - e tutta la comunità internazionale deve continuare a offriredi. Poi ci sono anche le iniziative particolari come quelle della Santa Sede, che sin dall'inizio ha offerto una disponibilità a mediare".ha osservato che sembrano "positive" le prime reazioni di Mosca alla prossima ...

Parolin realista sull'Ucraina, "Non vedo grandi prospettive di pace" AGI - Agenzia Italia

