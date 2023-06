Parigi | incendio vicino al Pantheon | crolla palazzo | 4 feriti gravi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Un'enorme esplosione causata dal gas seguita dal crollo della facciata di un edificio. E' successo nel pomeriggio a, nel quinto arrondissement, rue Saint-Jacques,al. Una grossa colonna di fumo si leva ancora dalla palazzina mentre i vigili del fuoco continuano ad operare sul posto. Il primo bilancio dell'esplosione parla di quattroin condizioni di emergenza assoluta e diversi altri in emergenza relativa. Un bilancio ancora provvisorio, secondo quanto riporta Bfmtv. L'edificio esploso è sede di una scuola di musica americana, la Paris American Academy. A renderlo noto è Le Parisien. Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi, rende inoltre noto il quotidiano, precisando che gli stabili vicini sono stati tutti evacuati. La sindaca di, Anne ...

Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enormenel 5/o arrondissement di, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno ...La sindaca di, Anne Hidalgo, si è recata sul luogo dell'esplosione. La sindaca ha raggiunto il posto accompagnata dalle forze dell'ordine.Un'esplosione ha provocato un enormenel V arrondissement di, nel quartiere latino e poco distante dal Pantheon . Almeno un palazzo è crollato in rue Saint - Jacques e la questura invita i residenti a "evitare la zona" . ...

Incendio a Parigi, crolla un palazzo in centro: 8 feriti, di cui 4 gravi Agenzia ANSA

Parigi. Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. La facciata del palazzo in fiamme ...Un enorme incendio è scoppiato a Parigi. La facciata del palazzo è crollata e la sindaca della capitale francese è accorsa sul posto. Una vera e propria tragedia. La facciata ...