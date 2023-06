Parigi | incendio e crollo in un palazzo in pieno centro | Persone sotto le macerie | 7 feriti gravi

Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enormenel 5/o arrondissement di, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno ...La sindaca di, Anne Hidalgo, si è recata sul luogo dell'esplosione. La sindaca ha raggiunto il posto accompagnata dalle forze dell'ordine.Un'esplosione ha provocato un enormenel V arrondissement di, nel quartiere latino e poco distante dal Pantheon . Almeno un palazzo è crollato in rue Saint - Jacques e la questura invita i residenti a "evitare la zona" . ...

Incendio a Parigi, crolla un palazzo in centro: 8 feriti, di cui 4 gravi Agenzia ANSA

Parigi. Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. La facciata del palazzo in fiamme ...Un enorme incendio è scoppiato a Parigi. La facciata del palazzo è crollata e la sindaca della capitale francese è accorsa sul posto. Una vera e propria tragedia. La facciata ...