Parigi | incendio e crollo in un palazzo in pieno centro | Persone sotto le macerie | 4 feriti gravi e 2 dispersi

Le cause dell'"Ho sentito un'esplosione, un rumore di una potenza che non avevo mai udito ... Anche la sindaca diAnne Hidalgo è sul posto. La testimonianza di un'italiana "Pensavo ...è stata aperta un'inchiesta per lesioni colpose in violazione di un obbligo di prudenza o di sicurezza in relazione all'e al crollo di due edifici nel quinto arrondissement. 'Si sono ...L'ha raggiunta il prefetto diLaurent Nunez, secondo il quale l'è stato circoscritto dai pompieri

Parigi, esplosione in centro in scuola americana: 16 feriti, 7 gravi. Gente sotto macerie Sky Tg24

Milano, 21 giu. (LaPresse) - A Parigi è di due dispersi e 29 feriti, di cui 4 in condizioni gravi, il nuovo bilancio dell'esplosione e dell'incendio avvenuti ...Una forte esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, nella rue Saint-Jacques di Parigi. Si registrano venti feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. Stando alle prim ...