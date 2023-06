Parigi | esplode un palazzo vicino al Panthéon | diversi feriti gravi

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una violenta esplosione di gas ha fatto crollare, il 21 giugno, unin centro a, in rue Saint Jacques, non lontano dala Place Alphonse Laveran (5° arrondissement, quartiere Val-de-Grâce). È scoppiato un incendio di enormi proporzioni: una densa nube di fumo si è levata sulle macerie della struttura, visibile da molto lontano in tutta la città. Ci sono, stando alle prime informazioni. Sul posto si sono precipitate numerose squadre dei vigili del fuoco – almeno 270 i pompieri accorsi – e diverse ambulanze, con almeno 9 medici. Le forze dell’ordine hanno sigillato e fatto evacuare la zona. La facciata delin fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate sotto le macerie. Dalle prime ...