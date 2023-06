Parigi | crolla un palazzo in fiamme

Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze. ...La7.it - Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da, dal 5/0 arrindissement, dove è crollato almeno un palazzo per un incendio forse dovuto a una fuga di gas. Una densa nube di fumo ...Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte , che tiene la parità, senza spunti Londra , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. ...

Enorme incendio a Parigi, crolla un palazzo in centro - Mondo Agenzia ANSA

Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa n ...E' successo nel quinto arrondissement, non lontano dal quartiere latino. Le fiamme sarebbero state provocate da un'esplosione ...