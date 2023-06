Parigi | crolla un palazzo in fiamme Persone sotto i detriti 4 feriti gravi

La violenza sconvolge la Francia Terremoto in Francia, nuova forte scossa all'alba: ieri il sisma avvertito anche in Italia Incendio aDalle prime notizie della tv Bfm, ci sarebbero almeno 4 ...Un'esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas ha provocato un enorme incendio nel V arrondissement di, in pieno centro , non lontano dal quartiere latino . Almeno un palazzo - dove ha sede una scuola di musica americana - è crollato in rue Saint - Jacques e la questura invita i residenti a "...Palazzi in fiamme,un palazzo . Persone sotto le macerie a. Isolato il quartiere . Palazzi in fiamme,un palazzo. Una violenta esplosione ha scosso rue Saint - Jacques nel 5 ...

Enorme incendio a Parigi, crolla un palazzo in centro - Mondo Agenzia ANSA

Milano, 21 giu. (LaPresse) - Una forte esplosione è avvenuta a Parigi nel 5° arrondissement, su rue Saint-Jacques, vicino al Pantheon, e ha scatenato un ...Un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas ha provocato un enorme incendio nel 5° arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Secondo quanto si apprende, ...