ha voluto fare un aperitivo , mostrandolo su Instagram , nelle sue storie , con tutta l'equipe del Gaslini di Genova che si è occupata dell' intervento del suo bambino. Il piccolo Michele ......un tributo alla musica italiana e a Lucio Dalla con una meravigliosa interpretazione di "" e ... Ci saranno poiCaridi (batteria), Mirca Rosciani (pianoforte) e il quartetto d'archi composto ......" che consentiva di raggiungere in tempi celeri l'aeroporto di Lamezia Terme e la stazione di... Quest'Azienda andava ricapitalizzata, peraltro per come la stessa amministrazioneaveva più ...

Paola Caruso e l'aperitivo con l'equipe che ha operato il figlio: «Grazie a tutti». Ecco come sta Michele leggo.it

Paola Caruso ha voluto fare un aperitivo, mostrandolo su Instagram, nelle sue storie, con tutta l'equipe del Gaslini di Genova che si è occupata dell'intervento del suo ...Nonostante le rassicurazioni del sindaco di Cosenza, i lavoratori non hanno percepito neanche un euro: «i dipendenti devono essere pagati» ...