(Di mercoledì 21 giugno 2023) Settantuno modelli e un parterre ricco di personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Il debutto di Pharrell per Louis Vuitton Homme - «LoVers» - ha elevato il concetto di sfilata-show vestendo il Pont Neuf dell’iconica stampa Damier. Louis Vuitton è ormai a tutti gli effetti un «marchio culturale» e Pharrell ne è il fautore. La sua prima collezione si compone di tanti elementi, rimandi al suo passato e incursioni nell’archivio della maison, in una miscela di street wear e sartoriale. «Damoflage» è la parola che più risuonerà durante la prossima primavera/estate; una fusione tra il camouflage e il motivo Damier, creato nel 1888 da monsieur Louis Vuitton e dal figlio George. Utilizzato in tre tonalità, il motivo simbolo della maison francese diventa un elemento distintivo della personalità con un fattore determinante nel lessico stilistico personale di Pharrell Williams. Non ...

Insomma la vecchia regola delet, magari rivista per adeguarla ai nostri giorni. Il rovescio della medaglia è che a pochi interessa conoscere l'uso strumentale e politico che se ne ...Nell'Antica Roma, un "proverbio" utilizzato dai patrizi per accontentare i plebei era "et", usato per segnalare quanto a livello politico fosse importante accontentare i secondi non ...Berlusconi e la F1: un rapporto sbocciato a metà 'et', si diceva nell'antica Roma, un 'proverbio' utilizzato per sottolineare quanto a livello politico e demagogico fosse fondamentale per chi regnava accontentare la plebe in un ...

Panem et circenses Panorama

Le forze di opposizione di Arcore battono un colpo e sferrano un durissimo attacco all’indirizzo dell’Esecutivo di centrodestra. Sabato scorso le diverse anime di centrosinistra, capitanate dal Partit ...Soddisfazione e orgoglio, e non per mero campanilismo, ma per una serie di ragioni che proviamo a riassumere in sintesi ...