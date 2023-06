Panathinaikos | UFFICIALE l’acquisto di Djuricic

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Filip, che ha rescisso oggi il suo contratto con la Sampdoria, ha firmato ufficialmente con i greci delFilip, che ha rescisso oggi il suo contratto con la Sampdoria, ha firmato ufficialmente con i greci del. COMUNICATO– «Ilannuncia l’acquisizione di Filip. Il centrocampista serbo ha firmato un contratto biennale. Filip Djurisic è nato il 30 gennaio 1992 a Obrenovac. Muove i primi passi da professionista nel Radniski Obrenovac, mentre nel gennaio 2010 viene acquistato dall’Heerenveen. Le presenze ottenute in Olanda lo hanno portato al Benfica, dove si è trasferito nel 2013. Ha poi giocato in prestito con Mainz, Southampton, Anderlecht e Sampdoria. Nel gennaio 2018 passa in prestito ...

Nel luglio 2021 torna in patria firmando per il, disputando l'Eurolega e conquistando la Supercoppa Greca. Nell'ultima stagione ha ricoperto fino a gennaio il ruolo di allenatore della ...Commenta per primo Ilha già annunciato il primo rinforzo per il 2023/24. Dopo sei anni, José Carlos Goncalves Rodrigues Zeca tornerà a vestire la maglia del club ateniese, con cui aveva già giocato dal 2011 ...Classe 1991 di Fort Wayne (Indiana), Thomas ha accumulato parecchia esperienza a livello continentale negli ultimi anni avendo difeso i colori di Maccabi,e, per ultimo, Bayern Monaco . ...

UFFICIALE Panathinaikos, Djuricic firma un biennale con i greci Sportitalia

