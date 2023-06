Palmeri | «Brozovic inaccettabile sotto i 50! Pensate a Ruben Neves»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Marceloresta sempre il nome caldo in uscita per l’Inter, con Al Nassr e Barcellona che continuano a puntare forte su di lui. Tancrediha commentato la notizia,lineando nuovamente l’incongruenza delle cifre proposte. TROPPO POCO – Questo il pensiero di Tancredi, che sul suo profilo Twitter ufficiale ribadisce il valore di mercato di Marcelo; “Di nuovo, che l’Inter accetti meno di 50 milioni di euro per. Titolare della finalista di Champions League dove è stato tra i migliori in campo, costantemente ad alto livello da anni in un ruolo dove ci sono pochissimi interpreti. E basti pensare che Rubénè andato a 55!“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...