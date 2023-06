Palermo | morta donna costretta 4 ore in barella in androne palazzo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Èintorno a mezzanotte ladi 67 anni, obesa, invalida e malata, che ieri pomeriggio, dopo le dimissioni dal Policlinico dove era stata ricoverata un mese, era rimasta quasi 4 ore distesa su unanell’del, a, perché nessuno ha aiutato i familiari a riportala nella sua abitazione, al 13/o piano. Il figlio Giulio Pillitteri aveva chiesto aiuto ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ad alcune associazioni private ma nessuno è intervenuto, tranne i carabinieri che hanno cercato in ogni modo di assistere la famiglia. “Voglio ringraziare l’Arma dei carabinieri che è stata vicina a me e a mio padre ieri e anche questa mattina; in particolare il luogotenente Santi Cingari, capo della segreteria del comandante della legione dei carabinieri in ...