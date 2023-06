Palermo | donna muore dopo 4 ore di attesa in barella sotto casa | aperta inchiesta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La 67enne, affetta da obesità, era stata dimessa dall'ospedale, ma nessuno ha aiutato la famiglia a portarla inal 13esimo piano La Procura di Termini Imerese () ha aperto un’sulla morte di unadi 67 anni affetta da obesità avvenuta la notte scorsa a Ficuzza, nel corleonese. Laera stata dimessa poche ore prima dal Policlinico dove era stata ricoveratauna caduta e la frattura di una spalla. In ospedale, dove era rimasta per un mese, le erano stati diagnosticati altri problemi di salute importanti. Ieri le dimissioni, ma laè rimasta inper più di 4 oreperché nessuno è riuscito ad aiutare la famiglia a portarla fino alla sua abitazione al 13esimo piano, a ...

... ma nessuno ha aiutato la famiglia a portarla in casa al 13esimo piano (Fotogramma) La Procura di Termini Imerese () ha aperto un'inchiesta sulla morte di unadi 67 anni affetta da ......I familiari avevano deciso allora di portare lacon un ambulanza privata nella casa di campagna, a Ficuzza, una frazione della cittadina di Corleone, a circa un'ora di strada da. Ma le ...In salvo unaal sesto mese di gravidanza, immediatamente trasferita al poliambulatorio di ... quindi per precauzione appena possibile verrà trasferita in elisoccorso a. Mentre sull'isola ...

Palermo, donna costretta per 4 ore in barella in un androne di ... TGCOM

La signora, si tratta di una 67enne, aspettava qualcuno che la portasse in casa: non era in grado di salire nella sua abitazione al tredicesimo piano del palazzo in cui viveva a Palermo. I magistrati ...È morta intorno a mezzanotte la donna di 67 anni, obesa, invalida e malata, che ieri pomeriggio, dopo le dimissioni dal Policlinico dove era stata ricoverata un mese, era rimasta quasi 4 ore distesa ...