Pagelle Atalanta 2022-2023 | le valutazioni sui centrocampisti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Leper quanto concerne idell’durante la stagionetra campionato e Coppa Italia DE ROON (9) – La miglior stagione di De Roon da quando veste la maglia dell’. Cali? Ciclo finito? Assolutamente no, anzi, uno dei più costanti se non il più costante. Lotta, difende, recupera palloni, fa goal tanto straordinari quanto pesanti e tutto con la solita grande grinta. Atalantino vero. KOOPMEINERS (9) – Consacrazione di un centrocampista completo. Lo scettro ceduto da Freuler non ha pesato, anzi, è riuscito a portare un grande upgrade in mediana, e le sue doti offensive tendevano a farlo utilizzare anche da trequartista: un ruolo dove tanti hanno faticato. 10 goal di cui l’ultimo con una tripletta: ciliegina sulla torta di una grande ...

Non può nulla sui gol di Bergwijn e Wijnaldum Toloi 5,5 : non la migliore delle giornate per il difensore dell'. Disattento in più di qualche occasione, rischia di regalare qualche ...Ecco ledegli esterni dell'durante lo svolgimento della stagione 2022/2023 tra campionato e Coppa Italia ZAPPACOSTA (7,5) - Il solito trascinatore tanto fuoriclasse quanto fragile fisicamente.Ecco ledei difensori dell'durante lo svolgimento della stagione 2022/2023 tra campionato e Coppa Italia SCALVINI (7,5) - Sicuramente il miglior difensore stagionale dell': completo ...

