Osimhen | i tifosi del Napoli non possono sentirsi al sicuro Repubblica

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sono cinque i top club europei alla ricerca di un numero 9: Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Manchester United e Chelsea. L’ipotesi è che potrebbero pescare proprio dalla Serie A; uno dei maggiori osservati speciali è proprio Victor, capocannoniere quest’anno del campionato.scrive: “Il prezzo diè di 150 milioni. De Laurentiis è stato chiaro: se arriva una proposta «che fa bene al», cioè di quello spessore, la cessione verrebbe presa in considerazione, eccome. Già individuato il successore, anche: Jonathan David, canadese del Lille, proprio la ex squadra di. Che è corteggiato da tutti e cinque i top club senza centravanti. L’offerta in grado di mettere in crisi De Laurentiis non è ancora stata presentata, ma è presto, il mercato apre ufficialmente il primo ...

...De Laurentiis ed anche dell'agente diRoberto Calenda . Se é vero che ADL, nelle ore successive al suggello definitivo dello scudetto, per non spegnere l'entusiasmo incontenibile dei...Cioè l'uomo - gol per antonomasia, il giocatore che più fa sognare i. Parliamo di Real Madrid, Bayern, Paris Saint - Germain , Chelsea e Manchester United . Ovvio che per la Serie A l'allarme ......azzurri scherzano in campo per invogliare ia comprare il gelato dedicato allo scudetto del Napoli Nella campagna social dello Steccolecco targato Napoli ci sono Di Lorenzo ,e ...

Osimhen potrebbe lasciare il Napoli davanti ad un'offerta congrua: De Laurentiis fissa un prezzo notevole, ma anche il rinnovo non è a buon mercato ...Napoli, Beto o David dopo l'eventuale partenza di Osimhen Il Napoli, da campione d'Italia, rischia seriamente di perdere la propria spina dorsale come riporta Il Corriere della Sera. Se Kim Min-Jae è ...