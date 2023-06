Osimhen | futuro da decidere | ADL non va oltre i 6mln Presto l’incontro con gli agenti

Caldissimo il fronte Inter , con l'offerta dell'Al Nassr per Brozovic e ildella porta in ... E ancora il Napoli, con De Laurentiis che tratta conper il rinnovo. Nella GALLERY con le ...Notizie Calcio Napoli - Anche da Sky confermano le voci degli ultimi giorni sul possibile sostituto di Victor. Jonathan David possibile sostituto diIldel nigeriano rimane da definire malgrado le parole di Aurelio De Laurentiis e in caso di addio si potrebbe guardare in Ligue 1 per trovare il suo sostituto. Queste le parole del ...Calciomercato Napoli - Non solo Kim e, tengono banco anche la questioni Zielinski e Lozano in casa Napoli in vista della prossima stagione. Per un motivo molto semplice: il contratto in scadenza nel 2024 . Mercato Napoli, il ...

Venerato: 'Futuro Osimhen, vi spiego tutto. La verità su Baldanzi, Otavio e Orsolini' AreaNapoli.it

Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha fatto un focus sul mercato del Napoli.NAPOLI PSG OSIMHEN - Sarebbe ancora definire con chiarezza il futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, 22 gol in quest'ultimo campionato, non ha ...