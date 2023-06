Oscar | Chad Stahelski rivela che gli stunt potrebbero essere premiati dall' Academy

L'Academy sembra stia valutando la possibilità di introdurre una nuova categoria aglidedicata al lavoro dei coordinatori degli stuntman , idea che il registaStahelski sostiene con molta determinazione. Il filmmaker, già durante la promozione di John Wick: Chapter 4, aveva ...Pluripremiato ai Grammy, vanta anche due candidature agli. Ecco le tappe più importanti della sua vita artistica Appassionato di musica sin da ragazzo, incrocia la strada diHugo con cui ...... Lindsay Sloane, Kevin Pennington, John Francis Daley, Isaiah Mustafa, Maulik Pancholy,... Brandon Larracuente, David Hasselhoff, Rob Huebel, Yahya Abdul - Mateen II, Jack Kesy,Nuñez e Clem ...

Oscar: Chad Stahelski rivela che gli stunt potrebbero essere ... Movieplayer

L'Academy, secondo quanto rivelato dal regista Chad Stahelski, starebbe valutando la possibilità di creare una nuova categoria agli Oscar per premiare gli stunt.John Wick director Chad Stahelski has been in talks with the Academy to recognize ... and believes that a Best Stunts Oscar could be awarded as early as next year's ceremony — and if not, at least ...