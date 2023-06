Operatrice di un call center muore di infarto mentre è in turno | i colleghi | “Costretti a continuare a lavorare per ore accanto al cadavere”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Hanno assistito alla morte di una collega, avvenuta proprio sotto i loro occhi. Ma, nonostante la tragedia, sono statiininterrottamente per altre tre ore. È quanto successo lo scorso 13 giugno a Madrid negli uffici della multinazionale spagnola Konecta, società che offre servizi dia diverse compagnie telefoniche come Iberdrola, Movistar, Vodafone. La tragedia è avvenuta intorno alle 12:30, quando una, Inmaculada, 57 anni, colpita da un malore improvviso, ha alzato la mano dalla sua postazione per chiedere aiuto. Un attimo dopo è crollata a terra colpita da unfulminante. I soccorritori sono arrivati pochi minuti più tardi ma per la 57enne non c’era più nulla da fare e hanno potuto solo constatarne il decesso. A scatenare le ...

Un episodio agghiacciante ha scosso la società dicenter Konecta BTO , fornitore di servizi per importanti aziende come Iberdrola, Movistar, ... poco dopo l'una, quando Inmaculada , un'...

Stando alle loro denunce, riportate dai media spagnoli, per circa due ore hanno continuato con le loro attività, nonostante la presenza del cadavere avvolto in una coperta ...