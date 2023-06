(Di mercoledì 21 giugno 2023) André, insieme a Marcelo Brozovic (vedi QUI),al centro delle voci di mercato: ilsi, mentrel’interesse del. Le ultime di Sky Sport. INTERESSE FORTE ? Ilè su Andrée l’interesse non sembra assolutamente scemare. L’Inter aspetta una mossa da parte del club inglese. Se non dovesse rinnovare De Gea, in scadenza di contratto, il primo nome della lista sarà proprio quello del portiere nerazzurro. Ildal canto suo si èto. Se poi parte, l’Inter ha già bloccato Guglielmo Vicario (vedi QUI). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Portiere georgiano, è stato accostato nelle scorse settimane anche all'Inter, in caso di partenza di. Su di lui c'è ilalla ricerca di un estremo difensore. Il cartellino si aggira ......De Gea andrà via a parametro zero e a quel punto lo United si siederà al tavolo per trattare. ... Lukaku vuole solo l'Inter, ildopo aver messo a segno il colpo Christopher Nkunku ...L'INTRECCIO - Per quanto riguarda la destinazione di, in queste ore si è fatto avanti con forza il Manchester United , ma anche ilè ancora in corsa , soprattutto se Édouard Mendy ...

Onana, il Chelsea si defila: su di lui resta il Manchester United Sky Inter-News.it

Non ci sono solo gli intrecci di calciomercato ad avvicinare nerazzurri e Blues: tutti i dettagli ...L'Inter sembra pronta allo scatto decisivo per prendere un giocatore in Serie A: Marotta ha bloccato l'obiettivo ...