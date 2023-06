On air la campagna di ‘WindTre Luce & Gas Powered by Acea Energia’

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA – Torna in tv WindTre con il brand; Gasbyper le utenze domestiche delle famiglie e anche per professionisti con partita Iva. Proposte semplici e trasparenti per facilitare la vita delle persone, che possono contare sulla competenza e sulla consulenza di 3000 WindTre store. La rete capillare di WindTre, da oltre 20 anni specializzata nei servizi Telco, dal 2022 è pronta a proporre soluzionie gas insieme all’esperienza e alla competenza diEnergia, che agisce in qualità di fornitore tecnico del servizio, partendo proprio dalla lettura attenta della bolletta direttamente nel punto vendita. Tutto ciò a conferma del claim ‘Molto più vicini’ e del ‘company purpose’ che vede l’azienda da sempre ...

Revolut investe 10 milioni sulla pubblicità, onil nuovo spot Si chiama ' Your Way In ' e sfida gli stereotipi della finanza promuovendo l'empowerment finanziario per tutti, la nuovapubblicitaria di Revolut che segna il debutto ...La nuovaritrae nuove opportunità gratificanti relative al denaro che ora sono finalmente alla portata di tutti ma che, in passato, erano troppo costose, complicate o di difficile accesso. ...Torna in TV WindTre con il brand 'WindTre Luce & Gas Powered by Acea Energia' per le utenze domestiche delle famiglie e anche per professionisti con partita IVA. Proposte semplici e trasparenti per ...

AIR Campania Spa assorbe la Srl. Acconcia: ora unico player ... Nuova Irpinia

ROMA - Torna in tv WindTre con il brand ‘WindTre Luce & Gas Powered by Acea Energia’ per le utenze domestiche delle famiglie e anche per ...Si chiama "Your Way In" e sfida gli stereotipi della finanza promuovendo l'empowerment finanziario per tutti, la nuova campagna pubblicitaria di Revolut che segna il debutto televisivo dell’app fintec ...