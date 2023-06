Omicidio Mazzotti | due indagati verso richiesta abbreviato

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Due dei quattrosul rapimento e l’della 18enne Cristina, avvenuto 47 anni fa a Eupilio, in provincia di Como, sono intenzionati a chiedere l’. Salvo sorprese, entro settembre, laverrà formalizzata al gup di Milano Angela Minerva dai difensori di Demetrio Latella e di Giuseppe Morabito, 78 anni, ritenuto dall’accusa l’ideatore del sequestro “a scopo di estorsione”. Prima di allora, nella prossima udienza fissata il 12 luglio, il giudice dovrà decidere se acquisire la sentenza presentata dal pm Stefano Civardi della corte d’assise d’appello sull’inchiesta Nord-Sud in cui si ricostruisce la struttura della ‘ndrangheta. Nella breve udienza di oggi sono stati concessi i termini a difesa per esaminare la documentazione relativa ad ...