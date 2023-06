Omicidio Giulia Tramontano | Ris di Parma in campo | prosegue analisi su telecamere

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I Ris sono stati incaricati dalla procura di Milano di eseguire gli accertamenti tecnici “non ripetibili” sulle tracce biologiche repertate nel caso sull’di, la 29enne, incinta al settimo mese, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a Senago, alle porte di Milano, il 27 maggio scorso. A partire dal 28 giugno prossimo nei laboratori diinizieranno “gli accertamenti di biologia” – alla presenza dei consulenti che le parti potranno eventualmente nominare – per arrivare a isolare il Dna (dalle tracce di sangue repertate) e quindi a escludere la presenza di estranei all’interno dell’appartamento in cui la giovane è stata colpita almeno 37 volte. Elementi che si andranno a sommare ai riscontri contro il reo confesso, difeso dalle avvocatesse ...

