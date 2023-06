(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – I Ris sono stati incaricati dalla procura di Milano di eseguire gli accertamenti tecnici "non ripetibili" sulle tracce biologiche repertate nel caso sull'di, la 29enne, incinta al settimo mese, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a Senago, alle porte di Milano, il 27 maggio scorso. A partire dal 28 giugno prossimo nei laboratori diinizieranno "gli accertamenti di biologia" – alla presenza dei consulenti che le parti potranno eventualmente nominare – per arrivare a isolare il Dna (dalle tracce di sangue repertate) e quindi a escludere la presenza di estranei all'interno dell'appartamento in cui la giovane è stata colpita almeno 37 volte. Elementi che si andranno a sommare ai riscontri contro il reo confesso, difeso dalle ...

I Ris sono stati incaricati dalla procura di Milano di eseguire gli accertamenti tecnici "non ripetibili" sulle tracce biologiche repertate nel caso sull'diTramontano, la 29enne, incinta al settimo mese, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a Senago, alle porte di Milano, il 27 maggio scorso. ...I Ris sono stati incaricati dalla procura di Milano di eseguire gli accertamenti tecnici 'non ripetibili' sulle tracce biologiche repertate nel caso sull'diTramontano, la 29enne, incinta al settimo mese, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a Senago, alle porte di Milano, il 27 maggio scorso. ...... il 30enne in carcere per aver ucciso la fidanzataTramontano incinta di 7 mesi. Spostamenti ... tra l'altro, per capire se qualcuno abbia aiutato Impagnatiello dopo l', anche se sul ...

Omicidio Giulia Tramontano, Ris di Parma in campo: prosegue analisi su telecamere Adnkronos

A partire dal 28 giugno nei laboratori di Parma inizieranno 'gli accertamenti di biologia' per arrivare a isolare il Dna ...Alcune telecamere di sorveglianza, analizzate dagli investigatori, avrebbero ripreso movimenti in auto a Senago (Milano) di Alessandro Impagnatiello, il 30enne in carcere per aver ucciso la fidanzata ...