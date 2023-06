Nuovo amore per Tommazo Zorzi? Frequenta Andrea Incontri | chi è il 52enne stilista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Da circa un mese, direttore creativo di Benetton, e in particolare nelle ultime settimane il loro rapporto si è intensificato parecchio. Paparazzati da Chi all’aeroporto di Linate, di ritorno da una breve vacanza in Puglia, i due sono rientrati a Milano ma senza separarsi. Giusto il tempo di posare le valigie a casa e rilassarsi qualche ora, poi rieccoli diinsieme arrivare a Casa Cipriani – uno dei locali più esclusivi di Milano – anche se qui prima entrae poco dopo(anche se fino a qualche minuto prima erano insieme in motorino). All’uscita, invece, dopo la loro cenetta, non si fanno nessun problema a farsi vedere insieme e risalgono sullo scooter per tornare a casa di uno dei due. ...