Nuova condanna per l’irriducibile jihadista tedesco

(Di mercoledì 21 giugno 2023) IlChristian Ganczarski veterano di al-Qaeda è statoto, venerdì 16 giugno, a Parigi, a venti anni di reclusione per il violento attacco a delle guardie carcerarie avvenuto l’11 gennaio 2018, mentre era detenuto nel carcere di Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais ). L’uomo si era avventato su quattro guardie che erano andate a prenderlo nella sua cella nel reparto di isolamento della prigione ultra-sicura, picchiandole con un coltello e un paio di forbici , e gridando "'Allahu Akbar'" . Poi aveva fatto scoppiare un incendio di vaste proporzioni. Seduto in aula l'imputato 56enne, folta barba nera e inizio di calvizie, ha ascoltato con attenzione la decisione della corte d'assise speciale, tradotta da un interprete, senza mostrare la minima reazione. Terrorista tra le truppe americane Il soldato semplice ...

... il Tribunale di Tarascone Il Tribunale di Tarascon ha emesso una sentenza chela ... Questasconfessione legale francese arriva poche settimane dopo quella che l'Alta Corte di Londra ...Laassoluzione in Appello , arriva dopo l'annullamento della Cassazione, che a sua volta era seguita allaa 10 mesi in primo grado. Nel 2016, però, quando Uggetti fu arrestato, la ......ha rubato una biciregalata a mio cugino dai suoi genitori.', ha raccontato Alla testimonianza è stato allegato anche un video che ha subito fatto il giro del web. Tanti i commenti di...

Nuova condanna per Credit Suisse - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it

Barry Lee Jones è stato scarcerato dopo 28 anni trascorsi nel braccio della morte in un carcere dell'Arizona: era innocente ma ha dovuto patteggiare.come se si trattasse di una condanna implicita. (cfr ... Da ultimo, la Suprema Corte, intervenuta di nuovo sul punto, ha affermato che in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di ...