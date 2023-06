Nudo in spiaggia a Focene davanti ai bambini | “Non sapevo fosse vietato”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Fiumicino – Prende il sole al mare, disteso sul bagnasciuga… ma senza costume: un uomo di circa 60 anni ha deciso di prendere la tintarella completamente, su unalibera attrezzata di, non curante della presenza dei bagnanti tra i quali c’erano anche molti. “Non” è stata la giustificazione del 60enne all’arrivo della Polizia, allertata dalle persone presenti. Ma nonostante l’invito a rivestirsi immediatamente, l’uomo non ha esitato a denudarsi di nuovo, mentre i poliziotti erano ancora inintenti ad ascoltare le testimonianze. Eppure, tra Fiumicino e, come indicato dalla recente ordinanza balneare (leggi qui), esiste un tratto diriservato ai ...

Prende il sole nudo sul bagnasciuga davanti ai bambini: "Pensavo si potesse fare"

