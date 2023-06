“Non mi conosce nella vita reale” | Helena Prestes replica alle dichiarazione di un ex naufrago

(Di mercoledì 21 giugno 2023)ad unadi Marco Mazzoli: l’ex naufraga tranquillizza i fan su Instagramè stata una delle naufraghe più amate e supportate in quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La sua avventura in Honduras è iniziata lo scorso 17 aprile e la giovane modella ha affrontato numerosi confronti e scontri. Leggi anche –> Marco Mazzoli torna in radio e rivela come sta dopo la vittoria a L’Isola: “Era più forte di me” Ladell’ex naufraga… Lanelle ultime ore attraverso le sue stories Instagram hato ad alcune dichiarazioni rilasciate da Marco Mazzoli. L’exun’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato cosa pensa della modella: “Ho ...

... Galeazzo Bignami (che pure è bolognese, questa terra labene, ma sa bene anche che la ...sono arrivati - ha detto Bignami a LaPresse - In Emilia - Romagna ci sono strade lesionate, strade ......è che la cultura è asservita' - guarda LA LETTERA PER L'ABORTO - Il marito della scrittrice... Lei raccontava di un dolore che sisolo se lo si prova e le risposte erano spietate, offensive. ...La biografia e la carriera di Andrea Incontri Mantovano doc, classe 1971 (sila data esatta), Andrea Incontri è nato in una famiglia tradizionale in cui la madre lavorava come insegnante. ...