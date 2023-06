Non lo so e ho paura | Giorgia Soleri sconvolta | cosa le sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Archiviato Damiano David,torna alla normalità. Lei stessa aggiorna i fan sulla sua "nuova" vita. "In questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici...", riporta una storia di Instagram. Nulla però ha a che fare con la fine della relazione con il frontman dei Maneskin. In primis, "perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi tregua? Per tutte queste cose? Non lo so e hoa chiedermelo)", fa sapere per poi ammettere: "Sono felicissima perché li amo!". Non manca poi la frecciata: "Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone". Intanto laè ancora al ...