Non è lesa maestà Elly Schlein cola a picco | l' ultimo schiaffone democratico

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tra un Daniele Silvestri («Le cose che abbiamo in comune sono 4.850»), un Niccolò Fabi («Tra la partenza e il traguardo, nel mezzo c'è tutto il resto») e un Diodato («Se i nostri elettori ci chiedessero di dedicare loro una canzone sarebbe Fai rumore»),, riunendo la direzione del Pd, prova a reagire alle polemiche che l'hanno investita. Innanzitutto propone un'«estate militante». Che non è la hit del momento, ma un'agenda di mobilitazioni per le prossime settimane. Si comincia sabato 24 con la Cgil sulla sanità, poi il 30 giugno con una iniziativa per la casa, insieme ai sindaci, quindi il 14 e 15 luglio contro l'autonomia differenziata, poi iniziative e banchetti locali sul Pnrr. Quanto alle critiche che le sono state mosse, «va bene le discussioni», ma «serve un'orchestra che suona lo stesso spartito». E «lealtà sui temi che ci ...

Replica Schlein: dibattito non è lesa maestà ma non indeboliamo Pd Agenzia askanews

Tensione durante la Direzione del partito, all’ala riformista non piace l’appiattimento sui 5 stelle e infuria la guerra fra la Segreteria e De Luca. Ora l’ipotresi di ...Sarà «un'estate militante», densa di incontri in piazza, di manifestazioni e di continue contestazioni al governo di ...