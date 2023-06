Non ci sono innocenti ? L' atroce beffa che il destino ha riservato a Davigo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L'errore più grande sarebbe compiacersi, dare la notizia della condanna di Piercamilloa un anno e tre mesi (per rivelazione di segreto d'ufficio) vaneggiando di «nemesi» con un sottinteso «tiè» che sarebbe solo giustizialismo visto di spalle, sarebbe una rivincita giocata nello stesso campionato giudiziario le cui regole, invece – ripetiamo – vanno cambiate e si vanno cambiando: regole di tutela che appunto valgono anche per lui,, innocente sinché la condanna non passerà in giudicato (vagliata dalla Cassazione, se ci si arriverà) senza che le motivazioni che giustificheranno entro 30 giorni la sua carcerazione (che non sconterà, perché la pena è bassa) siano da considerare oro colato: l'abbiamo sempre detto che la giustizia in Italia è un terno al lotto – senza nulla togliere alle valutazioni probatorie dei giudici bresciani – e quindi ...