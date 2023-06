No | non è vero che la scienza ha fatto “mea culpa” sulla rivista Nature

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il 9 giugno 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’articolo intitolato “Lafa meae lo scrive su. L’indagine assurda: ‘70% di studi non riproducibili’” pubblicato dall’emittente radiofonica Radio Radio il 7 giugno. L’articolo cita uno studio dellascientifica britannica, intitolato “1,500 scientists lift the lid on reproducibility” (in italiano, “1.500 scienziati aprono il coperchioriproducibilità”). Secondo quanto riportato da Radio Radio, più del 70 per cento dei ricercatori non riuscirebbe a riprodurre gli esperimenti condotti da altri scienziati, e più della metà fallirebbe nel riprodurre i propri esperimenti. Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante, ...