No | le tracce non erano «di destra» e questa non è la prima maturità sovranista

I profitti illeciti vengono spesi su Roblox e per acquistare notebook, smartphone, scarpe, vestiti firmati e anche automobili chepossono ancora guidare. Per nascondere leaccedono agli ...... ha cercato di far perdere le propriema è stato rapidamente individuato. Per nascondersi ha saltato la recinzione di una villetta ma ha scelto il posto 'sbagliato'. Quell'edificioera ......scelte per la Maturità 2023. Ma per un ex ministro, Patrizio Bianchi, che lamenta le scelte, in particolare l'esser stato preso di mira dalla traccia su scuola e pandemia, ce n'è uno che...

DIRETTA | Maturità 2023, prima prova: ecco LE SETTE TRACCE. Quasimodo, Moravia e Angela tra gli autori Orizzonte Scuola

La guerra in Ucraina, la morte della regina Elisabetta, Svevo e D'Annunzio: erano questi i grandi assenti del toto maturità secondo gli studenti del liceo scientifico Scacchi di Bari impegnati come tu ...(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Iniziano a uscire dalle scuole anche gli studenti milanesi impegnati con la prima prova scritta della maturità. Qualcuno, però, è già proiettato a domani: "Adesso vado a casa ...