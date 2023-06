No | la Procura di Padova non sta solamente applicando la legge | gioca con diritti acquisiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La prima cosa che impariamo da bambini è il nostro nome. Da piccoli, non solo tutti richiedono la nostra attenzione chiamandoci per nome, ma apprendiamo molto presto, appena dotati del dono della parola, i nostri nomi e cognomi. Ce li insegnano sin da piccoli perché fanno parte della nostra identità. Sono la nostra identità. Piu? di mezzo secolo fa, la filosofa liberale Hannah Arendt diceva che “rispondere alla domanda: chi? significa sempre raccontare una storia di vita“. Nel nostro nome e cognome c’è la nostra storia, ci sono le nostre storie. Ora immaginate che qualcuno, una persona estranea alla famiglia, un giorno vi venga a dire che non potete più chiamarvi col cognome di uno dei vostri genitori. E perché? Perché, come ha precisato il ministro per la (dis)parità Eugenia Roccella, “in Italia si diventa genitori solo in due modi, o per rapporto biologico o per adozione”, ...