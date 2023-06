No | gli Stati Uniti e altri 12 Paesi non hanno firmato un accordo per «eliminare l’agricoltura»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il 5 giugno 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che sarebbe stato raggiunto unper «». Nel contenuto oggetto di analisi si legge che si tratterebbe di un «globale»,daglid’America e da altre 12 nazioni, che ha l’obiettivo di «ridurreper “salvare il pianeta” dal “cambiamento climatico”». L’intesa ufficiale di questi, conclude il post, sottoporrebbe «gli agricoltori a nuove restrizioni per ridurre le emissioni di gas metano». Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante, che veicola una notizia infondata. Lo scorso 17 maggio il Global Methane Hub – un’organizzazione filantropica che si dedica alla riduzione ...

I fatti risalgono all'inizio di giugno, ma sonoresi noti soltanto nelle ultime ore, dopoaccertamenti delle autorità locali. Il pilota, che si trovava nella zona di San Paolo per ...Le credenziali con sede in India hanno conquistato il primo posto in assoluto , con oltre 12.500, mentreUniti hanno registrato il sesto posto per numero di login trapelati online, con ...Sono questi alcuni dei principi richiamati da monsignor Mirosaw Wachowski, sotto - segretario per i Rapporti cone capo della delegazione della Santa Sede alla 53.ma sessione ordinaria dell'...

Gli Stati Uniti approvano la carne di pollo coltivata in laboratorio Euronews Italiano

Al ragazzo, un contratto di sei anni, scadenza 30 giugno 2029, da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. La trattativa tra Milan e Newcastle è stata… Leggi ...Secondo uno studio, gli attacchi di orche che si stanno verificando nelle acque europee sarebbero dovuti al trama di un esemplare del branco ...