Nikita Pelizon | la presentazione del tour a Milano I dettagli

(Di mercoledì 21 giugno 2023)presenta "In". Il progetto promette ricche novità per i fan, gli addicted e gli appassionati d'arte Si terrà il prossimo Venerdì 23 Giugno a, presso la Fabbrica Delle Lampadine, il lancio deldi. "in" sarà una vera e propria proiezione speciale in anteprima, i cui ospiti potranno essere aggiornati sulle tappe e le news che la modella Triestina ha organizzato per fan e addicted. Inoltre, all'interno dell'iconica location, un'esposizione dei quadri di– anche inediti – acquistabili live sul sito ufficiale Hunika.com.

Da Mara Venier a Alfonso Signorini, passando per Enrico Mentana, Milly Carlucci e. Cascata di stelle per la serata benefica su invito che si svolgerà stasera dalle 18.30, nella cornice liberty del Grand Hotel di Rimini. L'intero incasso sarà devoluto alla Regione ...Chi segue e apprezza, vincitrice dell'ultima edizione del GfVip , sa bene quanto la modella si spenda sui social per raccontarsi senza nascondere niente ai suoi fan. Tuttavia, negli ultimi giorni, l'ex ...Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ,è tornata alla sua vita di sempre, con un bell'esercito di sostenitori ma, come spesso accade, anche numerosi haters. Ciò che continua a lasciare interdetti, quando si leggono le ...

