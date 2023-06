News Uomini e Donne | Ludovica Valli smentisce le voci su un intervento ai glutei

(Di mercoledì 21 giugno 2023), ex tronista di, è stata recentemente al centro di polemiche social riguardo al suo aspetto fisico, in quanto, dopo aver condiviso alcuni dettagli sulla sua vita da neo mamma insieme al compagno Gianmaria e aver difeso la genuinità della sua presenza sui social media,ha affrontato nuovamente i suoi follower attraverso il suo profilo TikTok., il video incriminato diIn un video pubblicato di recente,si è mostrata ballando a Ibiza indossando un costume da bagno. Purtroppo, alcune persone hanno accusato l’ex tronista di aver sottoposto il suo lato B a undi chirurgia estetica, insinuando l’utilizzo di protesi gluteali. Queste ...

A fare da testimoni a Chiara erano presenti la sorella di Chiara, Angela Nasti, ex tronista die Donne, e una coppia di amici degli sposi. Poi, durante i festeggiamenti, Per Chiara è stato il ...... dove le grandi lotte femministe sono giustamente all'ordine del giorno e hanno avuto una sorta di effetto paradossale : "Ma cheQuelli della mia generazione sono deboli e spaventati, ...Angela Nasti è stata la testimone di nozze al matrimonio della sorella Chiara Nasti e del calciatore della Lazio , Mattia Zaccagni . L'ex tronista die Donne , dating show di Maria De Filippi , era in dolce compagnia di un calciatore del Napoli . Si, Angela Nasti ci riprova con un calciatore, che sia la volta buona A lungo si è vociferato ...

Uomini e Donne, tutti i nuovi tronisti di settembre 2023: nell’elenco anche Alessandra e Carola Canale Dieci

Per la coppia di influencer e calciatore è arrivato il momento di sposarsi, non senza scenografici cambi d'abito hot e ospiti illustri. Ecco tutti i dettagli ...Si tratta della competizione di cavalli più glamour del mondo, famosa per i copricapo delle sue ospiti. Loro stesse li disegnano da un anno con l’altro e li fanno realizzare in laboratori artigianali ...