Newcastle su Tonali | il Milan rifiuta la prima offerta | i dettagli

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilfa sul serio per Sandro. L'interesse dei Magpies per il centrocampista delè concreto e le indiscrezioni...

Calciomercato Milan, Maignan non rinnova: assalto PremierC'è da registrare inoltre l'assalto delper Sandro, con i 'Mugpies' che dopo il muro dell'Inter per Barella vorrebbero ...Ilha proposto a Sandropiù del doppio rispetto all'attuale stipendio (3 - 3,5 mln). Questa offerta sta facendo riflettere e non poco il calciatore. Una trattativa tra i club ...Ilfa sul serio per Sandro. Gli inglesi, secondo MilanNews, avrebbero offerto 60 milioni di euro al Milan per il centrocampista che domani comincerà gli Europei Under 21. Ma soprattutto ...

Milan, il Newcastle fa sul serio per Tonali: maxi-offerta a club e giocatore - Sportmediaset Sport Mediaset

Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, il Newcastle è fortemente interessato a Sandro Tonali, che viene visto dal club inglese come l'obiettivo chiave per rinforzare ...Il Newcastle vorrebbe portare Tonali in Premier League: i Magpies avrebbero pronta un’offerta al Milan da 60 milioni per il centrocampista ...