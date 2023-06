Netflix | consumatori | Poca trasparenza nelle offerte | intervenga Authority

Secondo le organizzazioni diperò l'impostazione della pagina di sottoscrizione di''non ne facilita la selezione: il sito infatti lascerebbe intendere che se gli utenti vogliono ......di promozione del settore vitivinicolo poiché mette a diretto contatto produttori e. ... prodotto da, a metà ottobre, tra Sturla e Vernazzola, per le prossime due settimane le troupe ...: il piano più conveniente è nascosto L'iscrizione alla piattaforma - spiegano le organizzazioni - può essere fatta tramite un'apposita pagina sul sito dell'azienda dove vengono ...

Netflix, consumatori: "Poca trasparenza nelle offerte, intervenga ... Adnkronos

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intervenire ''per accertare la pratica commerciale scorretta di Netflix per poca trasparenza ...Così come Netflix ha cambiato completamente il modo in cui consumiamo i video – richiedendo nuove tecnologie come Internet ad alta velocità, cloud e dati – anche i viaggi hanno bisogno di nuova forza ...