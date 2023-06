Nel “Tony Tammaro Summer Tour 2023” immancabile tappa in Irpinia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutista già riscaldando numerose piazze con i grandi tormentoni del suo ricco repertorio, da “Supersantos” a “Tieni ‘e corna” , alle hit Patrizia”, “‘o Trerrote”, il “Rock dei Tamarri”. Il celebre cantautore al secolo Vincenzo Sarnelli, divenuto famoso per la composizione di canzoni parodistiche in napoletano, fresco di riconoscimenti per i primi 30 anni di carriera festeggiati con i suoi fan lo scorso 27 dicembre al Palapartenope di Napoli, non farà mancare il suo calore nella piazza irpina nemmeno quest’anno. Per il momento c’è solo una data in provincia di Avellino nel calendario ufficiale del “”, che sta toccando anche la provincia di Benevento e le altre campane, nonostante ormai la sua fama sia ...

Confermata anche quest'anno la presenza dell'inossidabileFassina con la Lancia Stratos ...1° Raggruppamento riservato alle vetture ante 1970 si rinnova, una volta di più, la sfida tra le ...... a chiudere in bellezza il topping della creazione diErra che, non a caso, ha scelto di chiamarla 'pizza al buio' , proprio per via del fatto che l'ha dovuta ideare e prepararegiro di ...corso degli anni ha collaborato - sia in studio che dal vivo - con Alan Sorrenti, Gianni Bella,Esposito, The Wailers (storica band di Bob Marley), 99 Posse, Café Latino, Articolo 31, Nino ...

Antonio Carraro Mach 4 Tony: la prova di Giulia Tonello OmniTrattore.it

Tuttavia, nel suo ultimo podcast ha espresso la sua opinione e ha parlato piuttosto bene del prodotto della prima puntata dello show di Tony Khan. Eric Bischoff: "Non credo che AEW Collision sia opera ...L'ex giocatore di Chicago e Milwaukee - quest'anno per alcune partite in G Lague con i Maine Celtics - lo ha raccontato a NBC Today. "Non mi ha stupito scoprirlo, mi sono sempre sentito diverso dagli ...