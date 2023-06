Nek ha sovvertito le gerarchie | cosa sta succedendo in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tim Summer Hits chiama, Nek risponde sicuro. Anzi è già lì. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma dove dal 25 giugno, fra pochi giorni, e per le prossime tre domeniche, il cantautore romagnolo tornerà in scena e sugli schermi di Rai2, con trasmissione simultanea anche su RaiRadio2. Non sarà, però, uno dei settanta artisti partecipanti ma, ancora una volta, il conduttore. Proprio come l'abbiamo visto, fino a poche settimane fa, nella seconda serata di Rai2, alla guida del talent rivelazione per qualità e share Dalla strada al palco. Uno show andato in onda per due stagioni che ha portato alla Rai ascolti sorprendenti col finale della prima stagione, un anno fa proprio di questi tempi, che arrivò a toccare quasi un 10% di share. Meglio di lui, sulla seconda rete, avrebbe fatto di lì a qualche mese solo l'inarrivabile Fiorello. F come Fiorello ma anche come Filippo, nome vero di Nek, ...