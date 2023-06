Per trovare la bambina Kata, la procura di Firenze ha deciso, nel vertice con gli investigatori concluso stasera, di acquisire tutte le telecamere della città e sottoporle a un massiccio esame delle ...Pronta una maxi operazione per ritrovare Kataleya : la Procura di Firenze acquisirà i filmati di tutte le telecamere della città. E intanto spunta anche una nuova ricostruzione sulle ore in cui è ...Per accertare i movimenti degli ultimi giorni, sono statele immagini delle telecamere di ...analizzate anche alcune macchie scure, simili a sangue, ritrovate sull'asfalto e che ...

Ne saranno visionate circa 1500 alla ricerca di immagini utili ... Agenzia ANSA

