Ndicka | «Se sono alla Roma è solo merito dei miei agenti»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Evan, nuovo difensore della, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Le dichiarazioni Evan, nuovo difensore della, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso. PAROLE – «Voglio innanzitutto ringraziare iper il grande lavoro svolto, poi ovviamente ringrazio la mia famiglia che mi ha accompagnato per tutta la mia giovane carriera. Sequi oggi èloro e voglio ringraziarli personalmente. È vero, ho ricevuto l’interesse di tanti club europei. Ho discusso profondamente con il mio entourage e con la dirigenza della, con il tempo mi hanno convinto della bontà del progetto e delle mie prospettive, che mi sarebbe piaciuta la ...

