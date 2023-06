LaongArms ha attraccato con 117 migranti provenienti da Libia, Eritrea e Sudan, alla banchina 56 della stazione marittima del porto di Livorno. La, battente bandiera spagnola, era ...... responsabile infrastrutture del Pd Toscana e Francesco Battistini, responsabile politiche migratorie, in merito alla gestione governativa degli sbarchi dei migranti e all'arrivo dellaArms ...... equilibrio e flessibilità", secondo OceanGate - la società che organizza le esplorazioni attorno al Titanic e in passato anche dell'Andrea Doria - per poter vivere per una settimana nellada ...

Nave Open Arms arrivata in porto di Livorno con 117 migranti Euronews Italiano

(ANSA) - LIVORNO, 21 GIU - La nave ong Open Arms ha attraccato con 117 migranti provenienti da Libia, Eritrea e Sudan, alla banchina 56 della stazione marittima del porto di Livorno. La nave, battente ...Livorno, 21 giugno 2023 – Ecco l’arrivo a Livorno della nave Open Arms, con a bordo 117 migranti. Tra questi ci sono 61 uomini, 25 donne e 31 minori. Si tratta in gran parte di eritrei, libici e sudan ...