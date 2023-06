Nations League | l' Italia Mondiale è subito travolgente Iran battuto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Comincia con una vittoria netta la seconda settimana dimaschile a Rotterdam. L'di De Giorgi sorpassa senza problemi untroppo modesto per poter preoccupare. Domani sempre ...

Comincia con una vittoria netta la seconda settimana dimaschile a Rotterdam. L'Italia di De Giorgi sorpassa senza problemi un Iran troppo modesto per poter preoccupare. Domani sempre alle 13, gli azzurri trovano la Cina. Capitan Giannelli ...La Nazionale campione del mondo di coach De Giorgi apre la Week 2 della Volleyball2023 riabbracciando quasi tutti i suoi titolari e asfaltando l'Iran, sul parquet di Rotterdam. Gli azzurri hanno vinto con un sonoro 3 - 0 che li proietta all'8° posto provvisorio della ...... Fipav %s Foto rimanenti volley Riparte ladell'Italia: i convocati Sono 14 gli azzurri chiamati dal Ct Ferdinando De Giorgi per la seconda tappa dellache si svolgerà a ...

Volley, Nations League: l'Italia travolge l'Iran - Sportmediaset Sport Mediaset

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Terza vittoria di fila per l'Italvolley in Nations League: dopo i due 3-1 a Cuba e Germania, la formazione di De Giorgi travolge l'Iran in tre set. 25-19, 25-16, 26-24 i parziali del successo dei ...